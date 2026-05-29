Emile Bilodeau Peniche Marcounet Paris

Affairé à la musique depuis l’adolescence, il se fait connaître du grand public en 2016 avec son premier album Rites de passage. Cette lancée lui a valu le Félix de la Révélation de l’année au gala de l’ADISQ en 2017. Sitôt cette première ronde terminée, il rapplique avec Grandeur mature à l’automne 2019 qui marque une évolution. Moins de deux ans plus tard, il préparait déjà son retour : Son troisième effort petite nature, un album lucide et enflammé, paraît en septembre 2021. Puis Émile récidive avec « Tshe Minupunanu », un extrait co-écrit avec Scott-Pien Picard et le groupe Maten, marquant le début d’une précieuse collaboration avec les membres de la communauté Innue.

Sans attendre, l’artiste prend ses fans par surprise avec Tout seul comme un grand. Un quatrième album au titre adéquat, sur lequel il a opéré chaque instrument seul en studio. C’est à l’automne 2023 qu’il présente la suite de son projet, Au bar des espoirs, son cinquième album réalisé par son ami et allié Simon Kearney.

Cette nouvelle collection de pièces est liée par l’idée que la ligne peut être mince entre l’espoir et son contraire. Finalement, en Septembre 2025, Émile met au monde « Bill aux Îles », un album live enregistré devant le public des Îles-de-la-Madeleine interprété en homme orchestre et avec beaucoup de justesse.

Ces nouvelles chansons sont a son image. C’est un sixième album authentique, vrai et extrêmement solide qu’il ira performer au quatre coins du Québec au courant de la prochaine année. La tournée solo Bill aux Îles est mise en scène par Hubert Proulx et elle n’attend que vous !

Le vent de fraîcheur de la chanson québécoise débarque sur la Seine : ne manquez pas Émile Bilodeau en concert intimiste sur la Péniche Marcounet.

Le mardi 21 juillet 2026

de 20h00 à 22h00

payant

De 8 à 10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-21T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-22T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-21T20:00:00+02:00_2026-07-21T22:00:00+02:00

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris



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