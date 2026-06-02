Estelle Perrault Trio Le Melville Paris

Gianluca Figliola (guitare), Gabriel Pierre (contrebasse) et Estelle Perrault (chant) forment un trio bien connu de la scène jazz parisienne. Musiciens passionnés, ils collaborent depuis plus de sept ans autour de leur amour commun pour le jazz, leur point de départ musical. Leur répertoire puise dans l’American Songbook, en y ajoutant des influences groove, RnB, jazz et folk, qu’ils interprètent avec sensibilité et authenticité. Une soirée pensée pour toucher les cœurs et évoquer une douce nostalgie, tout en célébrant la richesse de cette musique intemporelle.

Estelle Perrault : chant

Gianluca Figliola : guitare

Gabriel Pierre : contrebasse

Gianluca, Gabriel et Estelle, trio jazz parisien fusionnant groove, RnB et folk avec passion. Ensemble depuis plus de 7 ans, leur musique résonne d’authenticité et de sensibilité, revisitant l’America.

Le mardi 21 juillet 2026

de 20h30 à 23h00

payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-21T23:30:00+02:00

fin : 2026-07-22T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-21T20:30:00+02:00_2026-07-21T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=5676



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