Soirée de soutien au Vénézuela avec Speranza Galez & Guests Le Baiser Salé Paris
mardi 21 juillet 2026 · Le Baiser Salé · Paris
Informations pratiques
Quand un pays traverse des épreuves, la culture reste l’un de ses plus beaux visages. À l’initiative de Speranza Galez, le Baiser Salé accueille une soirée exceptionnelle de soutien au Venezuela, récemment frappé par de violents tremblements de terre, qui réunit des artistes parmi lesquels de nombreux vénézuéliens tous animés par la même envie de partager leur musique et leur solidarité et d’unir leurs voix et leurs talents pour venir en aide aux populations touchées.
Nous espérons vous voir nombreux pour faire de cette soirée un moment de partage, d’émotion et d’engagement. Parce que chaque présence compte, et que la solidarité s’exprime parfois de la plus belle des manières : en faisant vivre la musique.
Plus d’infos sur l’association : https://www.welove.foundation/
L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à « We Love Fondation », qui accompagne des actions de soutien auprès des populations vénézuéliennes.
Le mardi 21 juillet 2026
de 20h30 à 21h30
Le mardi 21 juillet 2026
de 19h00 à 20h00
Le mardi 21 juillet 2026
de 22h00 à 23h30
payant
De 25 à 30 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-21T23:30:00+02:00
fin : 2026-07-22T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-21T19:00:00+02:00_2026-07-21T20:00:00+02:00;2026-07-21T20:30:00+02:00_2026-07-21T21:30:00+02:00;2026-07-21T22:00:00+02:00_2026-07-21T23:30:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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