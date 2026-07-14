Soirée de soutien au Vénézuela avec Speranza Galez & Guests Le Baiser Salé Paris

Informations pratiques

Quand un pays traverse des épreuves, la culture reste l’un de ses plus beaux visages. À l’initiative de Speranza Galez, le Baiser Salé accueille une soirée exceptionnelle de soutien au Venezuela, récemment frappé par de violents tremblements de terre, qui réunit des artistes parmi lesquels de nombreux vénézuéliens tous animés par la même envie de partager leur musique et leur solidarité et d’unir leurs voix et leurs talents pour venir en aide aux populations touchées.

Nous espérons vous voir nombreux pour faire de cette soirée un moment de partage, d’émotion et d’engagement. Parce que chaque présence compte, et que la solidarité s’exprime parfois de la plus belle des manières : en faisant vivre la musique.

Plus d’infos sur l’association : https://www.welove.foundation/

L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à « We Love Fondation », qui accompagne des actions de soutien auprès des populations vénézuéliennes.

Le mardi 21 juillet 2026

de 20h30 à 21h30

Le mardi 21 juillet 2026

de 19h00 à 20h00

Le mardi 21 juillet 2026

de 22h00 à 23h30

payant

De 25 à 30 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-21T23:30:00+02:00

fin : 2026-07-22T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-21T19:00:00+02:00_2026-07-21T20:00:00+02:00;2026-07-21T20:30:00+02:00_2026-07-21T21:30:00+02:00;2026-07-21T22:00:00+02:00_2026-07-21T23:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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