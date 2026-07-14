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SAMBA E COPA – DEMI-FINALE FRANCE VS ESPAGNE (watch party) Bizz’Art Paris
mardi 14 juillet 2026 · Bizz'Art · Paris
Informations pratiques
SAMBA E COPA – DEMI-FINALE FRANCE VS ESPAGNE (watch party) Bizz’Art Paris Mardi 14 juillet, 18h00
Le Brésil et la Coupe du Monde s’invitent au BIZZ’ART pour deux soirées festives mêlant roda de samba, DJ Set, diffusion des derniers matchs du Mondial !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-14T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-14T23:59:00.000+02:00
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Bizz’Art 167 Quai de Valmy, 75010 Paris Paris
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