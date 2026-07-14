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SAMBA E COPA – DEMI-FINALE FRANCE VS ESPAGNE (watch party) Bizz’Art Paris

mardi 14 juillet 2026 · Bizz'Art · Paris

SAMBA E COPA – DEMI-FINALE FRANCE VS ESPAGNE (watch party) Bizz’Art Paris

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Lieu
Bizz'Art
Adresse
167 Quai de Valmy, 75010 Paris
Ville
Paris

SAMBA E COPA – DEMI-FINALE FRANCE VS ESPAGNE (watch party) Bizz’Art Paris Mardi 14 juillet, 18h00

Le Brésil et la Coupe du Monde s’invitent au BIZZ’ART pour deux soirées festives mêlant roda de samba, DJ Set, diffusion des derniers matchs du Mondial !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-14T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-14T23:59:00.000+02:00

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Bizz’Art 167 Quai de Valmy, 75010 Paris Paris


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