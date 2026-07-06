La roulotte à peinture en été Jardin Gabriële Buffet PARIS
mardi 14 juillet 2026 · Jardin Gabriële Buffet · PARIS
Informations pratiques
La Roulotte À PEINTURE est un atelier de peinture en plein air, itinérant entre trois quartiers du 20ème arrondissement, Belleville, les Amandiers et Ménilmontant
Atelier de peinture en plein air à Belleville, Ménilmontant et Amandiers.
Du mardi 18 août 2026 au jeudi 27 août 2026 :
mardi, mercredi, jeudi
de 16h00 à 19h00
Du mardi 14 juillet 2026 au jeudi 23 juillet 2026 :
mardi, mercredi, jeudi
de 16h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-14T19:00:00+02:00
fin : 2026-08-27T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-14T16:00:00+02:00_2026-07-14T19:00:00+02:00;2026-07-15T16:00:00+02:00_2026-07-15T19:00:00+02:00;2026-07-16T16:00:00+02:00_2026-07-16T19:00:00+02:00;2026-07-21T16:00:00+02:00_2026-07-21T19:00:00+02:00;2026-07-22T16:00:00+02:00_2026-07-22T19:00:00+02:00;2026-07-23T16:00:00+02:00_2026-07-23T19:00:00+02:00;2026-08-18T16:00:00+02:00_2026-08-18T19:00:00+02:00;2026-08-19T16:00:00+02:00_2026-08-19T19:00:00+02:00;2026-08-20T16:00:00+02:00_2026-08-20T19:00:00+02:00;2026-08-25T16:00:00+02:00_2026-08-25T19:00:00+02:00;2026-08-26T16:00:00+02:00_2026-08-26T19:00:00+02:00;2026-08-27T16:00:00+02:00_2026-08-27T19:00:00+02:00
Jardin Gabriële Buffet 38 rue de Pali Kao 75020 PARIS
http://tracesp.free.fr/action/rap/index.html tracesp@mailz.org
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