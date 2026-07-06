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La roulotte à peinture en été Jardin Gabriële Buffet PARIS

mardi 14 juillet 2026 · Jardin Gabriële Buffet · PARIS

La roulotte à peinture en été Jardin Gabriële Buffet PARIS

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Jardin Gabriële Buffet
Adresse
38 rue de Pali Kao
Ville
75020 PARIS
Département
Paris

La Roulotte À PEINTURE est un atelier de peinture en plein air, itinérant entre trois quartiers du 20ème arrondissement, Belleville, les Amandiers et Ménilmontant

Atelier de peinture en plein air à Belleville, Ménilmontant et Amandiers.
Du mardi 18 août 2026 au jeudi 27 août 2026 :
mardi, mercredi, jeudi
de 16h00 à 19h00
Du mardi 14 juillet 2026 au jeudi 23 juillet 2026 :
mardi, mercredi, jeudi
de 16h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-14T19:00:00+02:00
fin : 2026-08-27T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-14T16:00:00+02:00_2026-07-14T19:00:00+02:00;2026-07-15T16:00:00+02:00_2026-07-15T19:00:00+02:00;2026-07-16T16:00:00+02:00_2026-07-16T19:00:00+02:00;2026-07-21T16:00:00+02:00_2026-07-21T19:00:00+02:00;2026-07-22T16:00:00+02:00_2026-07-22T19:00:00+02:00;2026-07-23T16:00:00+02:00_2026-07-23T19:00:00+02:00;2026-08-18T16:00:00+02:00_2026-08-18T19:00:00+02:00;2026-08-19T16:00:00+02:00_2026-08-19T19:00:00+02:00;2026-08-20T16:00:00+02:00_2026-08-20T19:00:00+02:00;2026-08-25T16:00:00+02:00_2026-08-25T19:00:00+02:00;2026-08-26T16:00:00+02:00_2026-08-26T19:00:00+02:00;2026-08-27T16:00:00+02:00_2026-08-27T19:00:00+02:00

Jardin Gabriële Buffet 38 rue de Pali Kao  75020 PARIS
http://tracesp.free.fr/action/rap/index.html tracesp@mailz.org


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