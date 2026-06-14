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Le Pays des fleurs Théâtre Darius Milhaud Paris

Le Pays des fleurs Théâtre Darius Milhaud Paris

Le Pays des fleurs Théâtre Darius Milhaud Paris lundi 27 juillet 2026.

Lieu : Théâtre Darius Milhaud

Adresse : 80, allée Darius Milhaud

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Tarif : <p>De 5 à 9 euros.</p><p></p>

Aujourd’hui est un
grand jour : les bébés tortues vont suivre leur maman pour rejoindre la mer.
Poucette se réveille après sa première nuit au pays des fleurs. Elle part à la
quête des tortues sur cette île musicale, peuplée d’insectes étranges et
merveilleux. Librement inspiré du conte de Poucette d’Andersen, le Pays des
Fleurs est un spectacle joué, chanté avec des instruments en direct par la
comédienne musicienne Florence Deplanque. Cet univers coloré et poétique
éveillera les sens des petits comme des grands.

Ce spectacle vous est
présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles jeune public « L’été
des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud
situé à proximité des parcs de la
Villette et des Buttes Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !

Festival l'été des p'tits futés
Festival l’été des p’tits futés ; Crédits : TDM

Informations pratiques :

Auteurs : Cédric Ingard, Florence
Deplanque

Mise en scène : Cédric Ingard

Interprète : Florence Deplanque

Genre : Conte musical Jeune public (de 2 à 5
ans)

Durée du spectacle : 45 mn (35mn + 10mn
d’animation musicale)

Suivons Poucette à la recherche des tortues sur l’île aux fleurs. Un univers musical, poétique et coloré où tous les sens s’éveillent… De 2 à 5 ans.
Du lundi 27 juillet 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :
lundi, mercredi, vendredi
de 10h30 à 11h15
payant

De 5 à 9 euros.

Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-27T13:30:00+02:00
fin : 2026-07-31T14:15:00+02:00
Date(s) : 2026-07-27T10:30:00+02:00_2026-07-27T11:15:00+02:00;2026-07-29T10:30:00+02:00_2026-07-29T11:15:00+02:00;2026-07-31T10:30:00+02:00_2026-07-31T11:15:00+02:00

Théâtre Darius Milhaud 80, allée Darius Milhaud  75019 Paris
https://www.etedesptitsfutes.com +33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19


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