Le Pays des fleurs Théâtre Darius Milhaud Paris

Aujourd’hui est un

grand jour : les bébés tortues vont suivre leur maman pour rejoindre la mer.

Poucette se réveille après sa première nuit au pays des fleurs. Elle part à la

quête des tortues sur cette île musicale, peuplée d’insectes étranges et

merveilleux. Librement inspiré du conte de Poucette d’Andersen, le Pays des

Fleurs est un spectacle joué, chanté avec des instruments en direct par la

comédienne musicienne Florence Deplanque. Cet univers coloré et poétique

éveillera les sens des petits comme des grands.

Ce spectacle vous est

présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles jeune public « L’été

des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud

situé à proximité des parcs de la

Villette et des Buttes Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !

Festival l’été des p’tits futés ; Crédits : TDM

Informations pratiques :

Auteurs : Cédric Ingard, Florence

Deplanque

Mise en scène : Cédric Ingard

Interprète : Florence Deplanque

Genre : Conte musical Jeune public (de 2 à 5

ans)

Durée du spectacle : 45 mn (35mn + 10mn

d’animation musicale)

Suivons Poucette à la recherche des tortues sur l’île aux fleurs. Un univers musical, poétique et coloré où tous les sens s’éveillent… De 2 à 5 ans.

Du lundi 27 juillet 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :

lundi, mercredi, vendredi

de 10h30 à 11h15

payant

De 5 à 9 euros.

Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-27T13:30:00+02:00

fin : 2026-07-31T14:15:00+02:00

Date(s) : 2026-07-27T10:30:00+02:00_2026-07-27T11:15:00+02:00;2026-07-29T10:30:00+02:00_2026-07-29T11:15:00+02:00;2026-07-31T10:30:00+02:00_2026-07-31T11:15:00+02:00

Théâtre Darius Milhaud 80, allée Darius Milhaud 75019 Paris

https://www.etedesptitsfutes.com +33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19



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