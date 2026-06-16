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STAGE MODELAGE D’APRES MODELE VIVANT Atelier Botzaris Paris

STAGE MODELAGE D’APRES MODELE VIVANT Atelier Botzaris Paris

STAGE MODELAGE D’APRES MODELE VIVANT Atelier Botzaris Paris lundi 27 juillet 2026.

Lieu : Atelier Botzaris

Adresse : 36, rue de Crimée

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Tarif : <p><strong>Tarif :</strong> 110 €  </p>

Ce rythme permet d’explorer la capture du mouvement, des masses et de l’énergie du corps, en allant à l’essentiel.

À travers cette approche, les participants développent leur sens de l’observation, affinent leur regard et gagnent en sensibilité dans l’interprétation des formes.

Ce stage de modelage ( mise en forme de la terre ) propose de travailler d’après un modèle vivant à travers une série de poses courtes (20 à 45 minutes).
Le lundi 27 juillet 2026
de 10h00 à 13h00
payant

Tarif : 110 €  

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-27T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-27T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-27T10:00:00+02:00_2026-07-27T13:00:00+02:00

Atelier Botzaris 36, rue de Crimée  75019 Paris
https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780


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