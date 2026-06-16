STAGE MODELAGE D’APRES MODELE VIVANT Atelier Botzaris Paris
STAGE MODELAGE D’APRES MODELE VIVANT Atelier Botzaris Paris lundi 27 juillet 2026.
Ce rythme permet d’explorer la capture du mouvement, des masses et de l’énergie du corps, en allant à l’essentiel.
À travers cette approche, les participants développent leur sens de l’observation, affinent leur regard et gagnent en sensibilité dans l’interprétation des formes.
Ce stage de modelage ( mise en forme de la terre ) propose de travailler d’après un modèle vivant à travers une série de poses courtes (20 à 45 minutes).
Le lundi 27 juillet 2026
de 10h00 à 13h00
payant
Tarif : 110 €
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-27T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-27T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-27T10:00:00+02:00_2026-07-27T13:00:00+02:00
Atelier Botzaris 36, rue de Crimée 75019 Paris
https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780
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