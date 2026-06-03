Pamina Beroff & Simon Chivallon, en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club PARIS
Pamina Beroff & Simon Chivallon, en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club PARIS lundi 27 juillet 2026.
Un set piano voix mêlant standards de jazz, reprises actuelles et compositions originales, dans un format intime, qui garde toute sa force musicale… Pamina Beroff est une autrice-compositrice-interprète de jazz basée à Paris. Issue d’un environnement familial très lié au jazz, elle grandit au contact de grands musiciens rencontrés notamment au Festival de Montreux, ce qui nourrit très tôt sa vocation. En 2013, elle part étudier à Londres à la Guildhall School of Music and Drama, où elle obtient avec félicitations du jury un Bachelor en jazz en 2017. Immergée dans la scène londonienne, elle joue régulièrement avec son quartet et se forme auprès de figures reconnues du jazz. Passionnée par l’improvisation vocale, elle consacre également son mémoire à l’évolution du scat. En 2022, elle sort d’abord l’EP Sides, puis son premier album Unfolding, réalisé sous la direction artistique d’Éric Legnini.
Line-up : Pamina Beroff : Chant ; Simon Chivallon : piano
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Cool jazz for quiet dreams — Pamina Beroff, talentueuse autrice-compositrice-interprète parisienne, vous invite à un voyage musical intime mêlant standards de jazz et compositions originales.
Le dimanche 26 juillet 2026
de 21h30 à 22h30
Le dimanche 26 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 19€ à 22€
Tarif sur place : 22€ à 25€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-27T00:30:00+02:00
fin : 2026-07-27T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-26T19:30:00+02:00_2026-07-26T20:30:00+02:00;2026-07-26T21:30:00+02:00_2026-07-26T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 PARIS
https://38riv.com/ contact@38riv.com
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