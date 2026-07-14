Fest-Noz Square du Cardinal-Wyszynski PARIS

Informations pratiques

« Breizh power »

Tsef Zon(e), c’est le verlan breton de Fest-Noz. Voilà qui annonce la couleur. Avec son duo, la compagnie C’hoari fait souffler un vent iodé à quelques encablures de la Tour Montparnasse. Puisant dans les danses traditionnelles bretonnes, les deux interprètes en déplacent les codes avec malice. Elles sont là, face à nous. Un balancier régulier s’installe, les corps s’accordent, la cadence s’intensifie. Peu à peu, le mouvement gagne, les spirales s’enchaînent et la relation s’invente. Les danseuses croisent leurs gestes avec une précision jubilatoire. Puis tout bascule : la danse devient contagieuse, le public se laisse entraîner à leurs côtés, porté par la musique live d’un trio vibrant : Fleuves. Le porteétendard des nouvelles musiques bretonnes fait irruption et embarque tout le monde dans une transe collective où la culture électronique, les influences jazz et rock se mêlent à la richesse culturelle bretonne !

Avec Tsef Zon(e) de la compagnie C’hoari, suivi d’un concert du groupe Fleuves

Le dimanche 26 juillet 2026

de 18h00 à 19h55

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-26T21:00:00+02:00

fin : 2026-07-26T22:55:00+02:00

Date(s) : 2026-07-26T18:00:00+02:00_2026-07-26T19:55:00+02:00

Square du Cardinal-Wyszynski 54, rue Vercingétorix 75014 PARIS

https://www.parislete.fr/fr/le-programme/fest-noz



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