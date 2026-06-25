Stages de théâtre à destination des ados Maison de la Conversation Paris mardi 14 juillet 2026.

Destiné aux adolescents (11-17 ans) des quartiers Moskova et Poissonniers, ce stage gratuit propose de créer et monter un spectacle ensemble. Mené par Aurélie Barrin, l’événement se divise en deux sessions de 12 participants : un stage le matin (10h-13h) et un autre l’après-midi (14h-17h).

Date

14 juillet

Horaires

10h à 17h

Tarif

Gratuit

Animation

Aurélie Barrin avec la collaboration de Claudette Dupraz

Comment venir ?

Maison de la Conversation

12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Un stage de théâtre d’été à destination des ados du quartier alentour, afin de monter un spectacle ensemble

Le mardi 14 juillet 2026

de 10h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-14T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-14T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-14T10:00:00+02:00_2026-07-14T17:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/stages-de-theatre-a-destination-des-ados-tickets-1992121124911?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire

