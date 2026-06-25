Stages de théâtre à destination des ados Maison de la Conversation Paris
Stages de théâtre à destination des ados Maison de la Conversation Paris mardi 14 juillet 2026.
Destiné aux adolescents (11-17 ans) des quartiers Moskova et Poissonniers, ce stage gratuit propose de créer et monter un spectacle ensemble. Mené par Aurélie Barrin, l’événement se divise en deux sessions de 12 participants : un stage le matin (10h-13h) et un autre l’après-midi (14h-17h).
Date
14 juillet
Horaires
10h à 17h
Tarif
Gratuit
Animation
Aurélie Barrin avec la collaboration de Claudette Dupraz
Comment venir ?
Maison de la Conversation
12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Un stage de théâtre d’été à destination des ados du quartier alentour, afin de monter un spectacle ensemble
Le mardi 14 juillet 2026
de 10h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-14T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-14T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-14T10:00:00+02:00_2026-07-14T17:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/stages-de-theatre-a-destination-des-ados-tickets-1992121124911?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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