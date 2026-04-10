Hugo Corbin Trio Le Son de la Terre PARIS 05
Hugo Corbin Trio Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 26 juillet 2026.
Le guitariste Hugo Corbin propose avec son trio un répertoire dans lequel il explore les grands standards du jazz. Great American Songbook, bossa nova, blues ou encore compositions de la Blue Note Era. Ces trois musiciens sauront vous faire partager leur passion dévorante pour ce répertoire.
Ronan Ristord: batterie
Yann Phayphet: contrebasse
Hugo Corbin: guitare
Le guitariste Hugo Corbin propose avec son trio un répertoire dans lequel il explore les grands standards du jazz.
Le dimanche 26 juillet 2026
de 18h00 à 20h00
payant
25 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-26T21:00:00+02:00
fin : 2026-07-26T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-26T18:00:00+02:00_2026-07-26T20:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
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