Hugo Corbin Trio Le Son de la Terre PARIS 05

Le guitariste Hugo Corbin propose avec son trio un répertoire dans lequel il explore les grands standards du jazz. Great American Songbook, bossa nova, blues ou encore compositions de la Blue Note Era. Ces trois musiciens sauront vous faire partager leur passion dévorante pour ce répertoire.

Ronan Ristord: batterie

Yann Phayphet: contrebasse

Hugo Corbin: guitare

Le guitariste Hugo Corbin propose avec son trio un répertoire dans lequel il explore les grands standards du jazz.

Le dimanche 26 juillet 2026

de 18h00 à 20h00

payant

25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-26T21:00:00+02:00

fin : 2026-07-26T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-26T18:00:00+02:00_2026-07-26T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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