Alex Freiman & The Hot Sauce au Son de la Terre Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 11 juin 2026.
Porté par une énergie contagieuse, Alex Freiman & The Hot Sauce fusionne jazz, funk et soul pour en faire un cocktail explosif. S’inspirant de légendes telles que Wes Montgomery, Grant Green, James Brown ou encore The Meters, l’ensemble distille un son raffiné et organique, profondément ancré dans l’esprit du « Feel Good Music ».
Leur EP In The Beginning (2023) marque un tournant dans leur parcours musical, mêlant des compositions cinématographiques aux grooves des années 70. Ce projet illustre leur capacité à fusionner des influences variées pour créer une musique à la fois sophistiquée et accessible.
Sur scène, le leader-guitariste-chanteur, Alex Freiman est accompagné par des musiciens de talent. Ensemble, ils créent une alchimie musicale où improvisations inspirées, rythmiques percutantes et mélodies envoûtantes se conjuguent pour offrir au public une expérience musicale intense, festive et fédératrice.
Alex Freiman : Guitare/Chant Direction
Robby Marshall : Saxophone
Jeremy Hinnekens : Piano/Orgue
Will Thompson: Basse électrique
Stefano Lucchini: Batterie
Fusion enflammée de Jazz funk et Soul, profondément ancré dans l’esprit du Feel Good Music
Le jeudi 11 juin 2026
de 20h00 à 22h00
payant Billetterie : 25 EUR Tout public.
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
