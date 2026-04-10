Colombo Kociołek Frontini Trio Le Son de la Terre PARIS 05

Dans la continuité du Vanguatrio notamment, formation des années 70 à Buenos Aires, le répertoire ici imaginé et arrangé par Fabrizio Colombo, offre une palette de nuances très riche, entre forte identité tanguera, incursions dans le jazz et un exceptionnel déploiement de virtuosité.

L’occasion pour ces trois musiciens d’unir leurs son et énergies dans la magie du son de trio et inscrire cette proposition dans le paysage aussi foisonnant que passionnant du tango instrumental actuel.

Bandonéon, arrangements et compositions : Fabrizio Colombo

Piano : Émilie Aridon-Kociołek

Contrebasse : Lucas Frontini

Le Colombo Kociołek Frontini Trio est né sous l’impulsion de trois musiciens de la scène parisienne actuelle, Fabrizio Colombo au bandonéon, Émilie Aridon-Kociołek au piano et Lucas Frontini à la contrebasse, réunis autour de la fascination pour le son des trios emblématiques de l’histoire du tango argentin.

Le dimanche 31 mai 2026

de 18h00 à 20h00

payant

25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-31T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-31T18:00:00+02:00_2026-05-31T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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