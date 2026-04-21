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Buena Vista Social Club live tribute Le Son de la Terre PARIS 05

Buena Vista Social Club live tribute Le Son de la Terre PARIS 05

Buena Vista Social Club live tribute Le Son de la Terre PARIS 05 samedi 6 juin 2026.

Lieu : Le Son de la Terre

Adresse : 2 Port de Montebello

Ville : 75005 PARIS 05

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Billetterie : 15 EUR

Plongez au cœur de l’âme cubaine avec un spectacle vibrant dédié au mythique Buena Vista Social Club, véritable icône de la musique traditionnelle de l’île.

Porté par le charisme du chanteur franco-espagnol aux racines cubaines Sebastián Avispa, ce collectif de musiciens passionnés fait revivre avec élégance et intensité les grands classiques qui ont marqué l’histoire musicale de Cuba.

Sur scène, les rythmes envoûtants du son, la sensualité du boléro, la finesse du danzón et la douceur de la guajira s’entrelacent dans une interprétation authentique et généreuse. Chaque morceau est une invitation au voyage, entre nostalgie et chaleur tropicale, entre tradition et émotion pure.

Bien plus qu’un concert, c’est une célébration vivante de l’héritage cubain, où la musique devient langage universel, réunissant les générations et faisant vibrer les cœurs.

Une expérience solaire, festive et profondément humaine, à ne pas manquer.

Chant: Sebastian Avispa

Basse: Antoine Arroyo

Guitares : Antoine Dijol

Saxophone: Loic Gayot

Piano: François Faure

Batterie: Martin Gamet

Hommage au légendaire groupe cubain au Son de la Terre le 6 juin à partir de 20h !
Le samedi 06 juin 2026
de 20h00 à 22h00
payant Billetterie : 15 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello  75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05


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