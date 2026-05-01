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À quoi ça sert l’amour – Dominique Fillon Le Son de la Terre PARIS 05

À quoi ça sert l’amour – Dominique Fillon Le Son de la Terre PARIS 05

À quoi ça sert l’amour – Dominique Fillon Le Son de la Terre PARIS 05 vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Le Son de la Terre

Adresse : 2 Port de Montebello

Ville : 75005 PARIS 05

Département : Paris

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : Billetterie : 25 EUR

Accompagnés par Maxime Legrand à la batterie et Sébastien Levanneur à la basse, ils explorent le répertoire de la Môme à travers le prisme du jazz, en mettant en lumière l’un de ses thèmes les plus universels : l’amour.

Portées par des arrangements originaux et une interprétation libre, les chansons d’Édith Piaf trouvent ici une nouvelle résonance. La poésie de ses mots et la force de ses mélodies rencontrent la sensibilité, la spontanéité et le souffle de l’improvisation.

Un regard intime et vibrant sur une œuvre indélébile.

Ninon Hot : Chant

Yeore Kim: Harmonica

Dominique Fillon: Piano et arrangements

Maxime Legrand: Batterie

Sébastien Levanneur : Basse

Dominique Fillon invite la chanteuse Ninon Hot et l’harmoniciste Yeore Kim pour un hommage à Édith Piaf à l’occasion du 110ᵉ anniversaire de sa naissance.
Le vendredi 29 mai 2026
de 20h00 à 22h00
payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-29T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T20:00:00+02:00_2026-05-29T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello  75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05


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