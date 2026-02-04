Soulville-tribute Horace Silver Le Son de la Terre PARIS 05
Soulville-tribute Horace Silver Le Son de la Terre PARIS 05 samedi 23 mai 2026.
La chanteuse rennaise Sonya Pinçon et son Trio jazz rendent hommage au légendaire pianiste Horace Silver, inventeur du « Bop et Latin blues ». Ses mélodies intemporelles sont revisitées par Ludovic de Preissac au piano, accompagné de Cédric Caillaud (contrebasse) et Stéphane Stanger (batterie).
Sonya, au charisme et à la voix soul remarquables, vous entraîne dans un voyage musical unique, riche en émotion et en groove.
« Soulville, concert hommage à Horace Silver, a offert à Rennes une soirée exceptionnelle grâce aux arrangements originaux et aux interprétations vibrantes des artistes. » – Hilary Charles, IFA
Sonya Pinçon, chant
Ludovic de Preissac, piano
Cédric Caillaud, contrebasse
Stéphane Stanger, batterie
Le quartet Soulville est un véritable voyage à travers de l’univers d’Horace Silver avec la chanteuse Sonya Pinçon et son trio Jazz et un special Guest !
Le samedi 23 mai 2026
de 19h00 à 21h00
payant
25 euros.
Tout public.
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
