Soulville-tribute Horace Silver Le Son de la Terre PARIS 05

La chanteuse rennaise Sonya Pinçon et son Trio jazz rendent hommage au légendaire pianiste Horace Silver, inventeur du « Bop et Latin blues ». Ses mélodies intemporelles sont revisitées par Ludovic de Preissac au piano, accompagné de Cédric Caillaud (contrebasse) et Stéphane Stanger (batterie).

Sonya, au charisme et à la voix soul remarquables, vous entraîne dans un voyage musical unique, riche en émotion et en groove.

« Soulville, concert hommage à Horace Silver, a offert à Rennes une soirée exceptionnelle grâce aux arrangements originaux et aux interprétations vibrantes des artistes. » – Hilary Charles, IFA

Sonya Pinçon, chant

Ludovic de Preissac, piano

Cédric Caillaud, contrebasse

Stéphane Stanger, batterie

Le quartet Soulville est un véritable voyage à travers de l’univers d’Horace Silver avec la chanteuse Sonya Pinçon et son trio Jazz et un special Guest !

Le samedi 23 mai 2026

de 19h00 à 21h00

payant

25 euros.

Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



