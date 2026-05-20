Aurore Voilqué 4tet Le Son de la Terre PARIS 05

La violoniste et chanteuse Aurore Voilqué (Thomas Dutronc, Rhoda Scott…) vient ici vous présenter sont 4tet avec lequel elle joue depuis de nombreuses années.

Entre musique tzigane jazz manouche et chansons françaises elle vous fera vibrer par son énergie et sa virtuosité virevoltante !

Une bonne dose de bonne humeur qui devrait être remboursée par la

sécurité sociale !

Aurore Voilqué : violon chant

Thomas Ohresser : guitare

Herve Pouliquen : guitare

Marcello Marella : contrebasse

Énergie et virtuosité.

Le mardi 09 juin 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-09T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-10T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-09T20:00:00+02:00_2026-06-09T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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