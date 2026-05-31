Péniche Le Son de la Terre Le Son de la Terre PARIS 05

La classe de David Patrois vous invite à sa Jam session sur la Péniche Le Son de la Terre amarré face à la cathédrale Notre Dame de Paris.

Jam session proposée par le département Jazz du conservatoire Gabriel Fauré.

Le samedi 06 juin 2026

de 14h00 à 15h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T15:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05

+33146339798 conservatoire5@paris.fr



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