Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Péniche Le Son de la Terre Le Son de la Terre PARIS 05

Péniche Le Son de la Terre Le Son de la Terre PARIS 05

Péniche Le Son de la Terre Le Son de la Terre PARIS 05 samedi 6 juin 2026.

Lieu : Le Son de la Terre

Adresse : 2 Port de Montebello

Ville : 75005 PARIS 05

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

La classe de David Patrois vous invite à sa Jam session sur la Péniche Le Son de la Terre amarré face à la cathédrale Notre Dame de Paris.

Jam session proposée par le département Jazz du conservatoire Gabriel Fauré.
Le samedi 06 juin 2026
de 14h00 à 15h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T15:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello  75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
+33146339798 conservatoire5@paris.fr


Afficher la carte du lieu Le Son de la Terre et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à PARIS 05 (Paris)