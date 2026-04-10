Adrien Marco Quartet Le Son de la Terre PARIS 05

Fin et puissant soliste, ce guitariste originaire de l’Yonne, autodidacte débute la guitare à 17 ans, en découvrant par hasard la musique de Django Reinhardt. Un jeu fulgurant et d’une rare sensibilité font de lui un des meilleurs représentant de sa génération et présent sur la scène internationale. Suivant le digne héritage du grand Django Reinhardt, tout en apportant sa propre identité.

Une chose que le public retient toujours après sa rencontre, c’est la générosité sur scène. Adrien Marco au son très personnel, pose en effet sa signature avec un jeu vif, aérien, et précis. Bien entouré d’une excellente et très solide section rythmique pour l’accompagner : Mathieu Chatelain à la guitare rythmique et Claudius Dupont à la contrebasse ils seront rejoint pour ce concert par le violoniste Julien Pidancier pour votre plus grand plaisir !

Adrien Marco, guitare solo

Julien Pidancier, violon

Mathieu Chatelain, guitare rythmique

Claudius Dupont, contrebasse

Une vision du jazz manouche en 2026 au travers de la musique que propose le guitariste Adrien Marco et de son invité le violoniste Julien Pidancier.

Le dimanche 07 juin 2026

de 18h00 à 20h00

payant

25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-07T18:00:00+02:00_2026-06-07T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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