Da Carmine – Claire Nouet Le Son de la Terre PARIS 05

Entre introspection et onirisme, les mélodies sophistiquées sont serties de paroles évocatrices en français et anglais. Bien qu’influencées par le rock progressif, le hip-hop ou la chanson française, les compositions de Claire Nouet évoluent sur leur propre sentier, que les merveilleux Jean Saint Loubert (piano), Jules Billé (contrebasse) et Robin Cabaret (batterie) façonnent et remodèlent en permanence.

Leur nouvel album « Une Nuit Encore » est sorti en septembre dernier et

est disponible sur toutes les plateformes.

Claire Nouet : Chant

Jean Saint Loubert : Piano

Jules Billé : Contrebasse

Robin Cabaret : Batterie

Imaginée par la chanteuse Claire Nouet, la musique de Da Carmine surprend, détonne et séduit.

Le dimanche 14 juin 2026

de 18h00 à 20h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T18:00:00+02:00_2026-06-14T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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