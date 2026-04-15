Da Carmine – Claire Nouet Le Son de la Terre PARIS 05
Da Carmine – Claire Nouet Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 14 juin 2026.
Entre introspection et onirisme, les mélodies sophistiquées sont serties de paroles évocatrices en français et anglais. Bien qu’influencées par le rock progressif, le hip-hop ou la chanson française, les compositions de Claire Nouet évoluent sur leur propre sentier, que les merveilleux Jean Saint Loubert (piano), Jules Billé (contrebasse) et Robin Cabaret (batterie) façonnent et remodèlent en permanence.
Leur nouvel album « Une Nuit Encore » est sorti en septembre dernier et
est disponible sur toutes les plateformes.
Claire Nouet : Chant
Jean Saint Loubert : Piano
Jules Billé : Contrebasse
Robin Cabaret : Batterie
Imaginée par la chanteuse Claire Nouet, la musique de Da Carmine surprend, détonne et séduit.
Le dimanche 14 juin 2026
de 18h00 à 20h00
payant Billetterie : 25 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T18:00:00+02:00_2026-06-14T20:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
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