Hommage à Chet Baker et Gerry Mulligan Le Son de la Terre PARIS 05
Hommage à Chet Baker et Gerry Mulligan Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 18 juin 2026.
Julien Dubois, saxophoniste reconnu de la scène parisienne, invite le trompettiste Quentin Lourties, talent parmi les plus productifs de la jeune génération française. Pour ce concert, les deux soufflants rendent hommage au mythique quartet de Chet Baker et Gerry Mulligan, qui à marqué la west coast des années 50 dans le style cool jazz. Une soirée à ne pas manquer pour redécouvrir les compositions et les standards joués par ces deux génies légendaires.
Julien Dubois – Saxophone Baryton
Quentin Lourties – Trompette
Gary Brunton – Contrebasse
Julien Francomano – Batterie
Julien Dubois et Quentin Lourties revisitent le répertoire du quartet légendaire de Chet Baker et Gerry Mulligan.
Le jeudi 18 juin 2026
de 20h00 à 22h00
payant
25 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-18T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-19T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-18T20:00:00+02:00_2026-06-18T22:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
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