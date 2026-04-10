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Hommage à Chet Baker et Gerry Mulligan Le Son de la Terre PARIS 05

Hommage à Chet Baker et Gerry Mulligan Le Son de la Terre PARIS 05

Hommage à Chet Baker et Gerry Mulligan Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Le Son de la Terre

Adresse : 2 Port de Montebello

Ville : 75005 PARIS 05

Département : Paris

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif : <p>25 euros.</p>

Julien Dubois, saxophoniste reconnu de la scène parisienne, invite le trompettiste Quentin Lourties, talent parmi les plus productifs de la jeune génération française. Pour ce concert, les deux soufflants rendent hommage au mythique quartet de Chet Baker et Gerry Mulligan, qui à marqué la west coast des années 50 dans le style cool jazz. Une soirée à ne pas manquer pour redécouvrir les compositions et les standards joués par ces deux génies légendaires.

Julien Dubois – Saxophone Baryton

Quentin Lourties – Trompette

Gary Brunton – Contrebasse

Julien Francomano – Batterie

Julien Dubois et Quentin Lourties revisitent le répertoire du quartet légendaire de Chet Baker et Gerry Mulligan.
Le jeudi 18 juin 2026
de 20h00 à 22h00
payant

25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-18T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-19T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-18T20:00:00+02:00_2026-06-18T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello  75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05


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