Soirée California Soul – The Hypnotiks Le Son de la Terre PARIS 05

The Hypnotiks, l’un des meilleurs groupes de soul/funk de Paris, revient sur scène en force au Son de la Terre. Ce collectif old-school expérimenté propose un mélange unique de « downtown soul » et d’« uptown funk ».

Pour annoncer l’été, The Hypnotiks ont choisi de rendre hommage à la soul californienne. Pour cette soirée exceptionnelle, le groupe invite Indy Eka et Gabe Zinq — deux amis du groupe — pour célébrer la tradition soul de cet État de la « West Coast ».

Certes, la Californie est d’abord connue pour les années « Flower Power », mais elle possède aussi une longue tradition de soul et de funk, avec des artistes comme Sly and the Family Stone, Tower of Power ou, plus récemment, Anderson .Paak.

Ils seront à l’affiche ce soir, où le « Summer of Love » se transforme en « Summer of Soul ».

James Startt (guitare)

Gé Berruet (basse)

Xaviers Desjours (percussions)

Jean-Marie Honnet (orgue)

David Lamy (batterie)

Valentin Couineau (trombone)

Paul de Rémusat (saxophone)

Avec leur mélange de « Downtown Soul » et « Uptown Funk, » The Hypnotiks est devenu l’un des groupes phare de la Son de la Terre. la Terre.

Le samedi 13 juin 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T20:00:00+02:00_2026-06-13T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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