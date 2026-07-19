Festival Ciné-Voisin.es: Azur et Asmar enchantent le Square d’Amiens ! Square d’Amiens Paris
dimanche 26 juillet 2026 · Square d'Amiens · Paris
Informations pratiques
Chaque soirée se déroule en 2 temps
- À 20 h : Buffet participatif (apportez quelque chose à partager)
- À 21 h 30 : Projection de AZUR ET ASMAR
AZUR ET ASMAR, deux frères de cœur que tout oppose, mais qu’un même idéal réunit. À travers ce conte d’une grande beauté visuelle, Michel Ocelot célèbre le dialogue des cultures, la curiosité de l’autre et la richesse de la diversité.
Le dimanche 26 juillet 2026
de 20h00 à 23h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-26T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-27T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-26T20:00:00+02:00_2026-07-26T23:30:00+02:00
Square d’Amiens Square d’Amiens 75020 Le Square sera ouvert au public pour la projection.Paris
https://www.cine-voisins.fr/ contact@lafabriquedocumentaire.fr
Afficher la carte du lieu Square d’Amiens et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Annette Ciné Klub • 19 juillet, Cinéma du Panthéon, Paris 19 juillet 2026
- Rêve en Ambient x Jardin21 : open air et marché de créateur·ices ᰔᩚ, Jardin 21, Paris 19 juillet 2026
- Baraplaya – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris 19 juillet 2026
- Back to Bach – Festival OuVERTures, Square Jules Verne, Paris 19 juillet 2026
- Atelier « Sons et parfums d’ailleurs », Holivita, Paris 19 juillet 2026