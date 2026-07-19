Festival Ciné-Voisin.es: Azur et Asmar enchantent le Square d’Amiens ! Square d’Amiens Paris

Informations pratiques

Chaque soirée se déroule en 2 temps

À 20 h : Buffet participatif (apportez quelque chose à partager)

À 21 h 30 : Projection de AZUR ET ASMAR

AZUR ET ASMAR, deux frères de cœur que tout oppose, mais qu’un même idéal réunit. À travers ce conte d’une grande beauté visuelle, Michel Ocelot célèbre le dialogue des cultures, la curiosité de l’autre et la richesse de la diversité.

Le dimanche 26 juillet 2026

de 20h00 à 23h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-26T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-27T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-26T20:00:00+02:00_2026-07-26T23:30:00+02:00

Square d’Amiens Square d’Amiens 75020 Le Square sera ouvert au public pour la projection.Paris

https://www.cine-voisins.fr/ contact@lafabriquedocumentaire.fr



Afficher la carte du lieu Square d’Amiens et trouvez le meilleur itinéraire

