UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Festival Ciné-Voisin.es: Azur et Asmar enchantent le Square d’Amiens ! Square d’Amiens Paris

dimanche 26 juillet 2026 · Square d'Amiens · Paris

Festival Ciné-Voisin.es: Azur et Asmar enchantent le Square d’Amiens ! Square d’Amiens Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Lieu
Square d'Amiens
Adresse
Square d'Amiens
Ville
75020 Paris
Département
Paris

Chaque soirée se déroule en 2 temps

  • À 20 h : Buffet participatif (apportez quelque chose à partager)
  • À 21 h 30 : Projection de AZUR ET ASMAR

AZUR ET ASMAR, deux frères de cœur que tout oppose, mais qu’un même idéal réunit. À travers ce conte d’une grande beauté visuelle, Michel Ocelot célèbre le dialogue des cultures, la curiosité de l’autre et la richesse de la diversité.
Le dimanche 26 juillet 2026
de 20h00 à 23h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-26T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-27T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-26T20:00:00+02:00_2026-07-26T23:30:00+02:00

Square d’Amiens Square d’Amiens  75020 Le Square sera ouvert au public pour la projection.Paris
https://www.cine-voisins.fr/ contact@lafabriquedocumentaire.fr


Afficher la carte du lieu Square d’Amiens et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)