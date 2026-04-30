Eric Séva & Daniel Zimmermann ‘2 Souffleurs sur 1 Fil’, en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Le répertoire puise dans un folklore imaginaire commun, où s’entrecroisent de multiples musiques populaires du 20ème siècle et surtout du monde entier.

Entre Piazzola et Grappelli, Brésil ou valse musette, les deux acrobates réalisent un véritable tour de force : rester toujours debout, sans filet ni support, tels deux funambules.

Une prise de risque permanente qui ne les empêche pas d’exprimer leur sensibilité et un lyrisme de véritable mélodiste, à fleur de peau.

Eric Séva est un des grands saxophonistes de la scène française depuis les années 1990. Longtemps membre du groupe de Didier Lockwood, musicien de Chris Rea ou de l’Orchestre National de Jazz, il développe une carrière de leader depuis 2005, enregistrant ainsi 7 albums unanimement salués par la critique.

Tromboniste des groupes de Claude Nougaro, Manu Dibango, Tony Allen, co-leader avec Thomas De Pourquery d’un quintet durant 17 ans, fondateur d’un trio avec Vincent Peirani, Daniel Zimmermann a été plusieurs fois nommé aux Victoires du Jazz pour ses disques en leader.

Eric Séva : saxophone baryton

Daniel Zimmermann : trombone

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — À la suite de l’aventure du quartet “Nomades sonores” d’Eric Seva dans les années 2010, les deux solistes ont décidé de prolonger leur expérience commune en explorant une formule intimiste et totalement inédite : le duo trombone / saxophone baryton, un mélange de sons qui dégage une vibration boisée, profonde et puissante…

Le dimanche 19 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

Le dimanche 19 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-20T00:30:00+02:00

fin : 2026-07-20T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-19T19:30:00+02:00_2026-07-19T20:30:00+02:00;2026-07-19T21:30:00+02:00_2026-07-19T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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