Chiara Viola & Julia Perminova Jazz Duo Le Son de la Terre PARIS 05
Chiara Viola & Julia Perminova Jazz Duo Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 19 juillet 2026.
La chanteuse italienne Chiara Viola et la pianiste russe Julia Perminova proposent un voyage à travers les grands standards du jazz.
Entre élégance, spontanéité et complicité musicale, leur duo laisse place à l’improvisation, au dialogue et à l’émotion du moment.
Chiara Viola chant
Julia Perminova piano
Ça swing !
Le dimanche 19 juillet 2026
de 18h00 à 20h00
payant Gratuit : 0 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-19T21:00:00+02:00
fin : 2026-07-19T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-19T18:00:00+02:00_2026-07-19T20:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
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