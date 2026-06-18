Chiara Viola & Julia Perminova Jazz Duo Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 19 juillet 2026.

La chanteuse italienne Chiara Viola et la pianiste russe Julia Perminova proposent un voyage à travers les grands standards du jazz.

Entre élégance, spontanéité et complicité musicale, leur duo laisse place à l’improvisation, au dialogue et à l’émotion du moment.

Chiara Viola chant

Julia Perminova piano

Ça swing !

Le dimanche 19 juillet 2026

de 18h00 à 20h00

payant Gratuit : 0 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-19T21:00:00+02:00

fin : 2026-07-19T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-19T18:00:00+02:00_2026-07-19T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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