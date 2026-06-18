Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Chiara Viola & Julia Perminova Jazz Duo Le Son de la Terre PARIS 05

Chiara Viola & Julia Perminova Jazz Duo Le Son de la Terre PARIS 05

Chiara Viola & Julia Perminova Jazz Duo Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Le Son de la Terre

Adresse : 2 Port de Montebello

Ville : 75005 PARIS 05

Département : Paris

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif : Gratuit : 0 EUR

La chanteuse italienne Chiara Viola et la pianiste russe Julia Perminova proposent un voyage à travers les grands standards du jazz.

Entre élégance, spontanéité et complicité musicale, leur duo laisse place à l’improvisation, au dialogue et à l’émotion du moment.

Chiara Viola chant

Julia Perminova piano

Ça swing !
Le dimanche 19 juillet 2026
de 18h00 à 20h00
payant Gratuit : 0 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-19T21:00:00+02:00
fin : 2026-07-19T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-19T18:00:00+02:00_2026-07-19T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello  75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05


Afficher la carte du lieu Le Son de la Terre et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à PARIS 05 (Paris)