OPUS 4 feat Aurore Voilqué Le Son de la Terre PARIS 05
OPUS 4 feat Aurore Voilqué Le Son de la Terre PARIS 05 vendredi 17 juillet 2026.
Serge Camps guitariste et chanteur autodidacte a accompagné entre autres les tziganes Ivanovic, Yvan Rebroff, Roby Lakatos, Angelo Debarre…. Frank Anastasio à la contrebasse à suivi le même parcours et a accompagné le groupe mythique « les yeux noirs » Pierre Procoudine Gorsky a joué avec tout le milieu russe. Ces musiciens tournent dans le monde entier.
Les trois musiciens aux influences musicales d’Europe de l’Est se réunissent en 1990 et fondent le groupe Opus4. Ils jouent principalement de la musique tzigane mais se disent rapidement qu’ils doivent élargir leur répertoire aux autres styles. Jazz manouche, chanson française, musique serbe, russe, hongroise, roumaine, italienne, américaine, ils font le tour du monde afin de satisfaire le maximum de gens.
Il est d’ailleurs impossible de les piéger quand on leur demande un morceau en particulier, Opus4 c’est comme un véritable juke-box, ils sont incollables, chantent dans de nombreuses langues à plusieurs voix, et surtout, ils savent animer le public. C’est un groupe de cabaret et de musique festive!
Aurore Voilqué violoniste et chanteuse à la tête de plusieurs projets mais aussi en tournée aux côtés de Thomas Dutronc sera à leurs cotés pour encore plus de joie et de fête!
Aurore Voilqué : violon chant
Serge Camps : guitare chant
Pierre Procoudine Gorsky : guitare chant
Frank Anastasio : contrebasse chant
Swing vocal d’Europe de l’est et des Balkan
Le vendredi 17 juillet 2026
de 20h00 à 22h00
payant Billetterie : 25 EUR Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-17T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-18T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-17T20:00:00+02:00_2026-07-17T22:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
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