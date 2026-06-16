Adrian Chaillou / Fady Farah Le Son de la Terre PARIS 05
Adrian Chaillou / Fady Farah Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 23 juillet 2026.
Le temps d’une soirée, Adrian Chaillou et Fady Farah vous invitent à partager un voyage au cœur du jazz.
Entre standards revisités et compositions originales, le saxophone et l’orgue dialoguent avec complicité, passant du swing le plus entraînant aux atmosphères plus intimistes. Nourris par des parcours riches et ouverts sur le monde, les deux musiciens puisent dans la tradition du jazz tout en laissant une large place à l’imprévu et à l’instant présent.
Portée par l’énergie communicative de Fady Farah à l’orgue et la sonorité expressive d’Adrian Chaillou au saxophone, cette rencontre promet un concert vivant, généreux et résolument tourné vers le partage.
Une belle occasion de redécouvrir la magie du jazz dans ce qu’elle a de plus libre : l’écoute, l’émotion et la surprise.
Adrian Chaillou: Saxophone
Fady Farah: Orgue
Entre standards revisités et compositions originales, un dialogue vibrant entre saxophone et orgue, porté par le goût du risque et de l’instant.
Le jeudi 23 juillet 2026
de 18h00 à 20h00
payant Gratuit : 0 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-23T21:00:00+02:00
fin : 2026-07-23T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-23T18:00:00+02:00_2026-07-23T20:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
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