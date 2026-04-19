Jeff Ludovicus Quintet Le Son de la Terre PARIS 05

Le Jeff Ludovicus Quintet incarne l’alliance parfaite entre le jazz contemporain, les rythmes caribéens et la tradition du groove. Ce quintet parisien réunit cinq musiciens aux parcours impressionnants, guidés par Jeff Ludovicus, batteur et leader du groupe. Ils créent ensemble un univers musical vibrant et coloré, où l’improvisation agrémente des compositions issues de l’ancien album et le tout nouveau répertoire de l’artiste.

Jeff Ludovicus, batterie

Jean-Christophe Raufaste, basse

Lisa Berri, chant

Laurian Daire, piano

Guilhem Seguin, cajón & percussions

Un jazz intense et enveloppant, de subtiles influences… Personne ne reste insensible à la musique de Jeff Ludovicus !

Le mercredi 08 juillet 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-09T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T20:00:00+02:00_2026-07-08T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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