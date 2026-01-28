Salsa Meets Jazz au Son de la Terre Le Son de la Terre PARIS 05
Salsa Meets Jazz au Son de la Terre Le Son de la Terre PARIS 05 vendredi 24 juillet 2026.
Inspiré par de grandes figures latino-américaines telles que Eddie Palmieri, Mongo Santamaria et Poncho Sanchez, ils proposent un voyage à travers les musiques d’Amérique latine : de la salsa, la samba et la bossa nova au calypso, au mambo et au tango, ainsi que des versions latines de grands standards du jazz.
Fort de plusieurs décennies d’expérience sur les scènes du monde entier, ils ont collaboré avec des artistes tels que Gipsy Kings, The Supremes, Manu Dibango, Celia Cruz, Dizzy Gillespie, Franco de Vita, Arielle Dombasle, et Richard Galliano.
Oliver Griffith – sax/flute
Patrice Galas – piano
Xavier Padilla – basse
Rafael Mejias – percussion
Le meilleur du jazz latino.
Le vendredi 24 juillet 2026
de 18h00 à 20h00
payant Billetterie : 25 EUR Tout public.
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
