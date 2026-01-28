Salsa Meets Jazz au Son de la Terre Le Son de la Terre PARIS 05

Inspiré par de grandes figures latino-américaines telles que Eddie Palmieri, Mongo Santamaria et Poncho Sanchez, ils proposent un voyage à travers les musiques d’Amérique latine : de la salsa, la samba et la bossa nova au calypso, au mambo et au tango, ainsi que des versions latines de grands standards du jazz.

Fort de plusieurs décennies d’expérience sur les scènes du monde entier, ils ont collaboré avec des artistes tels que Gipsy Kings, The Supremes, Manu Dibango, Celia Cruz, Dizzy Gillespie, Franco de Vita, Arielle Dombasle, et Richard Galliano.

Oliver Griffith – sax/flute

Patrice Galas – piano

Xavier Padilla – basse

Rafael Mejias – percussion

Le meilleur du jazz latino.

Le vendredi 24 juillet 2026

de 18h00 à 20h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-24T21:00:00+02:00

fin : 2026-07-24T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-24T18:00:00+02:00_2026-07-24T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



