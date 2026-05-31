Duo Thomas Duvigneau Jules Dussap Le Son de la Terre PARIS 05
Duo Thomas Duvigneau Jules Dussap Le Son de la Terre PARIS 05 samedi 25 juillet 2026.
Porté par le dialogue élégant du violon et du piano, le duo revisite avec finesse et spontanéité un répertoire allant du swing américain aux couleurs du jazz manouche, en passant par les grandes mélodies françaises et les incontournables du Great American Songbook.
Entre lyrisme, improvisation et complicité musicale, leur univers mêle l’exigence de la musique de chambre à la liberté du jazz, dans une atmosphère chaleureuse et raffinée
Thomas Duvigneau – Piano
Jules Dussap – Violon
Jules Dussap et Thomas Duvigneau : un voyage musical au cœur des grands standards du jazz.
Le samedi 25 juillet 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-25T21:00:00+02:00
fin : 2026-07-25T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-25T18:00:00+02:00_2026-07-25T20:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
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