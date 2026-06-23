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Pique-nique en famille à la Villette Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS

Pique-nique en famille à la Villette Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS

Pique-nique en famille à la Villette Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini

Adresse : 36 Quai de la Rapée

Ville : 75012 PARIS

Département : Paris

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Tarif : <p><b>Parents avec enfants. </b></p>

Connaissez-vous le jardin des vents et des dunes, le jardin
du dragon ou encore Little villette ?

Découvrons ensemble les richesses de cet immense parc, au
programme pique-nique, balade et jeux en famille !

Prévoir titres de transport Train et métro et pique-nique.

Une journée à la découverte du grand Parc de la Villette, avec pique-nique, balade et jeux en famille.
Le lundi 20 juillet 2026
de 10h00 à 17h30
gratuit

Parents avec enfants. 

Public enfants et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-20T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-20T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-20T10:00:00+02:00_2026-07-20T17:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36 Quai de la Rapée  75012 PARIS
+33143405214 villiot@claje.asso.fr


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