Pique-nique en famille à la Villette Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS lundi 20 juillet 2026.

Connaissez-vous le jardin des vents et des dunes, le jardin

du dragon ou encore Little villette ?

Découvrons ensemble les richesses de cet immense parc, au

programme pique-nique, balade et jeux en famille !

Prévoir titres de transport Train et métro et pique-nique.

Une journée à la découverte du grand Parc de la Villette, avec pique-nique, balade et jeux en famille.

Le lundi 20 juillet 2026

de 10h00 à 17h30

gratuit

Parents avec enfants.

Public enfants et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-20T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-20T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-20T10:00:00+02:00_2026-07-20T17:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36 Quai de la Rapée 75012 PARIS

+33143405214 villiot@claje.asso.fr



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