Stage de dessin / peinture : l’anatomie humaine avec modèle vivant Atelier Sedaine Paris

Apprendre Les proportions de la tête et du corps

– Les proportions du corps humain. Gesture et mannequin.

– Les formes synthétiques et les volumes.

– Bases de la couleur et techniques de la gouache, acrylique et aquarelle

Le matin : dessin et peinture : théorie et exercices

Après-midi : dessin et peinture avec modèle vivant

Paiement du modèle en supplément à répartir entre les participants.

Matériel utilisé :

Carnet toile/canvas (huile et acrylique) A3, 10 feuilles 210gr/m3 Clairefontaine

Feuilles A3 papier machine

Pinceaux

Tube acrylique gris moyen et gesso

Matériel fourni :

Peinture à l’huile : blanc de titane, jaune de cadmium moyen, rouge de cadmium moyen, laque de garance foncé, bleu outremer, bleu de Prusse, noir d’ivoire, ocre jaune et terre de sienne brulée.

Pour l’huile :

Essence de térébenthine rectifiée et essence d’aspic.

Siccatif de courtrais et médiums à peindre.

L’objectif de ce stage est, en partant de référence documentaire puis en dessinant avec modèle vivant de travailler le dessin et la peinture à l’aide d’explications théoriques, de démonstrations et de corrections. Nous explorerons des techniques et médiums de dessins divers.

Du lundi 17 août 2026 au vendredi 21 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

Du lundi 20 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

payant

400 euros

Public adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 100 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-20T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-21T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-20T10:00:00+02:00_2026-07-20T17:00:00+02:00;2026-07-21T10:00:00+02:00_2026-07-21T17:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T17:00:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T17:00:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T17:00:00+02:00;2026-08-17T10:00:00+02:00_2026-08-17T17:00:00+02:00;2026-08-18T10:00:00+02:00_2026-08-18T17:00:00+02:00;2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T17:00:00+02:00;2026-08-20T10:00:00+02:00_2026-08-20T17:00:00+02:00;2026-08-21T10:00:00+02:00_2026-08-21T17:00:00+02:00

Atelier Sedaine 59, rue Sedaine 75011 Paris

https://florent-tardieu.fr/ +33625291118 flcharc@yahoo.fr https://www.facebook.com/florent.lab.731 https://www.facebook.com/florent.lab.731



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