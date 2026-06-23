Sortie film à la Géode Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS lundi 27 juillet 2026.

Envie de voyager sans quitter paris ? On te propose une

sortie exceptionnelle à la Géode pour découvrir « Sarengeti voyage au cœur

de l’Afrique ! » un film immersif qui t’emmène directement au cœur de la

savane africaine ! Prévoir titre de transport et pique-nique.

Sortie jeunesse à la Géode (Villette) pour le film « Serengeti : voyage au cœur de l’Afrique ».

Le lundi 27 juillet 2026

de 13h00 à 17h00

payant

3€

Public jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-27T16:00:00+02:00

fin : 2026-07-27T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-27T13:00:00+02:00_2026-07-27T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36, Quai de la Rapée 75012 PARIS

+33143405214 villiot@claje.asso.fr



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