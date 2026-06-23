Sortie film à la Géode Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS
Sortie film à la Géode Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS lundi 27 juillet 2026.
Envie de voyager sans quitter paris ? On te propose une
sortie exceptionnelle à la Géode pour découvrir « Sarengeti voyage au cœur
de l’Afrique ! » un film immersif qui t’emmène directement au cœur de la
savane africaine ! Prévoir titre de transport et pique-nique.
Sortie jeunesse à la Géode (Villette) pour le film « Serengeti : voyage au cœur de l’Afrique ».
Le lundi 27 juillet 2026
de 13h00 à 17h00
payant
3€
Public jeunes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-27T16:00:00+02:00
fin : 2026-07-27T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-27T13:00:00+02:00_2026-07-27T17:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36, Quai de la Rapée 75012 PARIS
+33143405214 villiot@claje.asso.fr
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Animation, Ministère de la Santé, Paris 23 juin 2026
- Action collective, Association Dessine-moi un mouton, Paris 23 juin 2026
- Le football à travers le temps : expos photos à la Maison du Mexique Cité internationale universitaire de Paris – Maison du Mexique Paris 23 juin 2026
- Stage d’arts plastiques spécial ados association Arzazou PARIS 14 – PARIS 23 juin 2026
- Café-débat : maternités SOR Paris 23 juin 2026