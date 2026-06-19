Atelier Arts du cirque au centre Sportif Jules Noël – Paris 14 Centre Sportif Jules Noel Paris

Atelier arts du cirque au Centre Sportif Jules Noël.

Venez découvrir les arts du cirque à travers un atelier de la Cie Le Fil de Soie, gratuit et ouvert à tous.

Le mardi 14 juillet 2026

de 17h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-14T20:00:00+02:00

fin : 2026-07-14T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-14T17:00:00+02:00_2026-07-14T19:00:00+02:00

Centre Sportif Jules Noel 3 Avenue Maurice d’Ocagne 75014 Paris



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