Minor Citizen • The Joke Sucks SUPERSONIC Paris

MINOR CITIZEN (22h30)

(Grungepop – P.M.C.T – Amsterdam, NDL)

Minor Citizen est un trio de rock d’Amsterdam qui n’a pas sa langue dans sa poche. Avec un mélange brut de hard rock et de grungepop, le groupe peut être comparé à de grands noms tels que Triggerfinger, Queens of the Stone Age et IDLES.

Avec un EP produit par Mario Goossens de Triggerfinger, ils ont sillonné les Pays-Bas pendant le Popronde. Ils ont attiré beaucoup d’attention en tant que l’un des groupes les plus demandés, grâce à un spectacle live énergique qui a réussi à mettre le feu à chaque public.

Les deux premiers singles de 2026 sont sortis au printemps : « Little Boyfriend » et « Old School Boys ». « Old School Boys » fustige l’industrie musicale néerlandaise, où chaque fois qu’un nouveau groupe émerge, il est sacré « nouveau jouet brillant ».

De la sueur, du headbanging et une voix qui rappelle celle de Chris Cornell.

Rendez-vous dans la fosse.

Les 3 influences : Triggerfinger, Queens of the Stone Age, IDLES

https://open.spotify.com/…/artist/4JPOuRmgmJETa8qYGPOelU

https://www.youtube.com/channel/UCKjbRmFAqyu1Hn5gMEiq98A

THE JOKE SUCKS (21h30)

(Rock alternatif – P.M.C.T – Paris, FR)

Formé en 2025, The Joke Sucks est un groupe de rock alternatif né de la collaboration entre Hippolyte et Kenya. Le groupe puise dans un spectre large d’influences, mêlant la spontanéité des Moldy Peaches à la narration de The Last Shadow Puppets.

A Bruxelles, Hippolyte s’est d’abord formé à produire pour des courts-métrages réalisés par ses amis en école de cinéma. De retour à Paris, la rencontre se fait. Kenya sortant d’école de comédie musicale, elle se joint à l’écriture des textes, écrivant plus d’une dizaine de chansons en l’espace de quelques mois.

The Joke Sucks a sorti ses premiers singles « All My Friends » et « La Beauty » en fin d’année 2025 et « Bonnie & Clyde » en janvier 2026. Pour accompagner ces sorties, outre un clip de « Bonnie & Clyde », The Joke Sucks s’est produit au Truskel (Paris), au Supersonic (Paris) et au Cinetol (Amsterdam).

Les 2 influences : The Last Shadow Puppets, Moldy Peaches

https://linktr.ee/thejokesucks

https://www.youtube.com/channel/UCJkcGa0N8vkYEMVKI7_VfRA

La suite de la programmation arrive très vite !

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Lundi 13 Juillet 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Frank Carter & the Rattlesnakes, Idles & SONS.

Le lundi 13 juillet 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-13T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-14T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-13T19:00:00+02:00_2026-07-13T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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