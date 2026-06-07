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Stage Petits pinceaux et yoga 5-6 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Stage Petits pinceaux et yoga 5-6 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Stage Petits pinceaux et yoga 5-6 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Point du Jour

Adresse : 1-9 rue du Général Malleterre

Ville : 75016 PARIS

Département : Paris

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif : <p>24,60€ pour tout le stage </p>

Ce stage « Petits pinceaux et yoga » invite les enfants de 5 à 6 ans à explorer à la fois le mouvement et la créativité. À travers des séances de yoga adaptées à leur âge, ils apprennent à se détendre, à mieux connaître leur corps et à développer leur concentration. Ces moments sont complétés par des activités artistiques autour de la peinture, où ils peuvent exprimer leurs émotions et leur imagination dans un cadre apaisant et ludique.

L’occasion pour les enfants de découvrir deux activités.
Du lundi 13 juillet 2026 au vendredi 17 juillet 2026 :
lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 12h00
payant

24,60€ pour tout le stage 

Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-13T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-17T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-13T10:00:00+02:00_2026-07-13T12:00:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T12:00:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T12:00:00+02:00;2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T12:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre  75016 PARIS
https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour


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