Bianca Oblivion / Halfpipe Records / Naomi Philharmonie de Paris Paris

Club Days Off s’installe au 5e étage de la Philharmonie pour une soirée entre bass music, house et baile funk avec Bianca Oblivion, figure incontournable de la scène club de Los Angeles. À ses côtés : Halfpipe Records, collectif parisien nourri par les scènes UK Garage, rave et trance, et Naomi, résidente Rinse France connue pour ses sets entre bass music, rap, R&B et rythmes afro-caribéens.

Bianca Oblivion

Pur produit de la scène underground de Los Angeles, la dj et productrice Bianca Oblivion secoue la scène bass partout où elle passe. Sur disque (NET WORK, 2025) avec des sons minimalistes, sur platines avec des sets réunissant dans un flux irrésistible le meilleur du dancehall, du reggaeton, du hip-hop, du R&B, du grime ou du dubstep.

Halfpipe Records

Culture skate et electro, Halfpipe Records est à la fois une marque de vêtements, un label et un crew de djs. Derrière les platines, le collectif électrise la scène parisienne depuis 2022 avec des sets biberonnés à la scène UK : garage, break, jungle et bass tabassent dans la bonne humeur.

Naomi

DJ, journaliste et autrice, Naomi Clément affiche un CV à faire exploser LinkedIn : animatrice sur Apple Music, résidente sur Rinse, fondatrice du média DNA passée par Vogue, Kombini ou Les Inrocks. Depuis 2019, elle façonne des sets immersifs et percutants où se bousculent rythmes afro-caribéens, bass music, rap et R&B.

Un (Grand) salon pour danser et une terrasse pour chiller avec vue sur le Parc de la Villette et le nord-ouest parisien.

Le dimanche 28 juin 2026

de 19h30 à 23h30

payant

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-29T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T19:30:00+02:00_2026-06-28T23:30:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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