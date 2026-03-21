Récitals des étudiants-es du parcours d’excellence en interprétation musicale Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Récitals des étudiants-es du parcours d’excellence en interprétation musicale Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS lundi 29 juin 2026.
Auditorium Marcel Landowki
Récitals des étudiants-es du parcours d’excellence en interprétation musicale
Du lundi 29 juin 2026 au vendredi 03 juillet 2026 :
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-29T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T01:59:59+02:00
Date(s) :
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
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