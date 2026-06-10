Mois Quatorzien du Handicap – Concert à Saint Joseph Chapelle de l’Hôpital Saint-Joseph Paris dimanche 28 juin 2026.

Dans le cadre du Mois Quatorzien du Handicap, un concert de musique classique, baroque et tango avec quatre groupes de musiciens porteurs de handicap et valides est organisé dans un lieu exceptionnel…

La chapelle de l’Hôpital Saint-Joseph se transforme pour l’occasion en salle de concert, pour le plus grand plaisir de vos oreilles!

Astor Piazzolla, Bèla Bartok et Maurice Ravel entre autres déploieront leurs mélodies sous les voûtes de la chapelle.

Au programme:

Ouverture :

Solo, orgue entre baroque et modernité, compositeurs célèbres,

Premier groupe : Trio CAMPET de 19h à 20h

Orgue, saxophone, violoncelle et baryton basse

Deuxième groupe : HERVE, JUNON et GIOVANNI de 20h

Pianiste et chant, duo violoncelle-piano, puis Gospel, chant et piano

Troisième groupe : Le duo ARTEM de 21h à 21h30

Duo, flûte, traversière et guitare acoustique

Quatrième et dernier groupe : BONAFOS de 21h30 à 22h

Orgue et saxophone

Le 28 juin, venez assister à un concert dans un lieu exceptionnel !

Le dimanche 28 juin 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-29T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T19:00:00+02:00_2026-06-28T22:00:00+02:00

Chapelle de l’Hôpital Saint-Joseph 187 A rue Raymond Losserand 75014 Paris



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