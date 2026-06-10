Mois Quatorzien du Handicap – Concert à Saint Joseph Chapelle de l’Hôpital Saint-Joseph Paris
Mois Quatorzien du Handicap – Concert à Saint Joseph Chapelle de l’Hôpital Saint-Joseph Paris dimanche 28 juin 2026.
Dans le cadre du Mois Quatorzien du Handicap, un concert de musique classique, baroque et tango avec quatre groupes de musiciens porteurs de handicap et valides est organisé dans un lieu exceptionnel…
La chapelle de l’Hôpital Saint-Joseph se transforme pour l’occasion en salle de concert, pour le plus grand plaisir de vos oreilles!
Astor Piazzolla, Bèla Bartok et Maurice Ravel entre autres déploieront leurs mélodies sous les voûtes de la chapelle.
Au programme:
Ouverture :
Solo, orgue entre baroque et modernité, compositeurs célèbres,
Premier groupe : Trio CAMPET de 19h à 20h
Orgue, saxophone, violoncelle et baryton basse
Deuxième groupe : HERVE, JUNON et GIOVANNI de 20h
Pianiste et chant, duo violoncelle-piano, puis Gospel, chant et piano
Troisième groupe : Le duo ARTEM de 21h à 21h30
Duo, flûte, traversière et guitare acoustique
Quatrième et dernier groupe : BONAFOS de 21h30 à 22h
Orgue et saxophone
Le 28 juin, venez assister à un concert dans un lieu exceptionnel !
Le dimanche 28 juin 2026
de 19h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-29T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-28T19:00:00+02:00_2026-06-28T22:00:00+02:00
Chapelle de l’Hôpital Saint-Joseph 187 A rue Raymond Losserand 75014 Paris
Afficher la carte du lieu Chapelle de l’Hôpital Saint-Joseph et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Promenade dans le monde des lichens Maison Paris Nature Paris 10 juin 2026
- Mes microbes du ventre – une exposition immersive pour découvrir le microbiote Galerie Saint Joseph Paris 10 juin 2026
- Forum Emploi & Métiers de la BD Salle des fêtes de la Mairie du 11e Paris 10 juin 2026
- Les Margotines Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris 10 juin 2026
- Expo 40 ans de solidarité par l’art- VSArt au parc andré citroën Serre du Parc André Citroën PARIS 10 juin 2026