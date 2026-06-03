Expo 40 ans de solidarité par l’art- VSArt au parc andré citroën Serre du Parc André Citroën PARIS
Expo 40 ans de solidarité par l’art- VSArt au parc andré citroën Serre du Parc André Citroën PARIS mercredi 10 juin 2026.
Depuis 1986, VSArt apporte le réconfort de l’art et de la culture aux personnes en situation de fragilité. L’association défend ainsi une conviction forte : l’art et la culture sont des leviers essentiels de lien social, d’émancipation et de dignité.
Pensée comme un temps fort des 40 ans de l’association, l’exposition réunira des œuvres réalisées par les bénéficiaires de nos ateliers artistiques, des créations illustrant les talents de nos bénévoles, des projections, des concerts, des animations d’ateliers, des espaces d’échange.
Une semaine d’exposition, de rencontres et de créations partagées, à l’occasion des 40 ans de l’association VSArt.
Du mercredi 10 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026 :
dimanche
de 11h00 à 16h00
mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 11h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T11:00:00+02:00_2026-06-10T19:00:00+02:00;2026-06-11T11:00:00+02:00_2026-06-11T19:00:00+02:00;2026-06-12T11:00:00+02:00_2026-06-12T19:00:00+02:00;2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00;2026-06-14T11:00:00+02:00_2026-06-14T16:00:00+02:00
Serre du Parc André Citroën 2 rue de la Montagne de la Fage 75015 PARIS
https://www.facebook.com/vsart.org/ https://www.facebook.com/vsart.org/
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