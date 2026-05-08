Ariane ou la Justice des Vaincus À LA FOLIE THEATRE Paris

Après une terrible guerre qui a vu triompher Athènes sur la Grèce, Minos roi de Crète exige la mort de quatorze athéniens dans son labyrinthe, Thésée prince d’Athènes fera tout ce qui est en son pouvoir pour sauver son peuple. Sur les rivages de la Crète l’attend une femme qui elle aussi veut sauver les innocents, son nom : Ariane.

Héroïsme, manipulations et amour interdit se confrontent dans une lutte où le labyrinthe du Minotaure révèle les ténèbres cachées du cœur humain.

Du mercredi 24 juin 2026 au samedi 18 juillet 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h30 à 20h40

payant

Plein tarif : 26 euros

Tarif réduit : 20 euros (groupe dès 6 personnes, demandeur d’emplois, sénior (+ de 60 ans), habitant du XIe arrondissement). Justificatif obligatoire.

Tarif jeune : 10 euros (moins de 26 ans, carte jeune européenne). Justificatif obligatoire.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-18T23:40:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T19:30:00+02:00_2026-06-24T20:40:00+02:00;2026-06-25T19:30:00+02:00_2026-06-25T20:40:00+02:00;2026-06-26T19:30:00+02:00_2026-06-26T20:40:00+02:00;2026-06-27T19:30:00+02:00_2026-06-27T20:40:00+02:00;2026-07-01T19:30:00+02:00_2026-07-01T20:40:00+02:00;2026-07-02T19:30:00+02:00_2026-07-02T20:40:00+02:00;2026-07-03T19:30:00+02:00_2026-07-03T20:40:00+02:00;2026-07-04T19:30:00+02:00_2026-07-04T20:40:00+02:00;2026-07-08T19:30:00+02:00_2026-07-08T20:40:00+02:00;2026-07-09T19:30:00+02:00_2026-07-09T20:40:00+02:00;2026-07-10T19:30:00+02:00_2026-07-10T20:40:00+02:00;2026-07-11T19:30:00+02:00_2026-07-11T20:40:00+02:00;2026-07-15T19:30:00+02:00_2026-07-15T20:40:00+02:00;2026-07-16T19:30:00+02:00_2026-07-16T20:40:00+02:00;2026-07-17T19:30:00+02:00_2026-07-17T20:40:00+02:00;2026-07-18T19:30:00+02:00_2026-07-18T20:40:00+02:00

À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 Paris

https://folietheatre.com/ +33143551480 reservation@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/



Afficher la carte du lieu À LA FOLIE THEATRE et trouvez le meilleur itinéraire

