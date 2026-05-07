Sarah Kay Trio JASS CLUB PARIS Paris

Entre tourment et béatitude, Sarah Kay s’empare de l’amour, du deuil, de l’introspection, pour les traverser avec venin et voltige. Ses compositions s’écoutent tel un recueil de réflexions sur le monde qui l’entoure, mêlant poésie contemplative et fragments d’autobiographie avec un son unique, émotionnel, profondément pénétrant.

De Tigran Hamasyan à EST, de Kae Tempest à Loyle Carner, ses influences dessinent une musique entre jazz expérimental, hip-hop et spoken word, quelque part entre transe instrumentale et prises de parole véhémentes.

Sarah Kay / piano, voix

Joanne Dolly / contrebasse

Véra Campos Krasutskaya / batterie

Sarah Kay dessine une musique entre jazz expérimental, hip-hop et spoken word, quelque part entre transe instrumentale et prises de parole véhémentes.

Le mercredi 24 juin 2026

de 19h30 à 20h30

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-24T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T19:30:00+02:00_2026-06-24T20:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



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