Sarah Kay Trio JASS CLUB PARIS Paris
Sarah Kay Trio JASS CLUB PARIS Paris mercredi 24 juin 2026.
Entre tourment et béatitude, Sarah Kay s’empare de l’amour, du deuil, de l’introspection, pour les traverser avec venin et voltige. Ses compositions s’écoutent tel un recueil de réflexions sur le monde qui l’entoure, mêlant poésie contemplative et fragments d’autobiographie avec un son unique, émotionnel, profondément pénétrant.
De Tigran Hamasyan à EST, de Kae Tempest à Loyle Carner, ses influences dessinent une musique entre jazz expérimental, hip-hop et spoken word, quelque part entre transe instrumentale et prises de parole véhémentes.
Sarah Kay / piano, voix
Joanne Dolly / contrebasse
Véra Campos Krasutskaya / batterie
Sarah Kay dessine une musique entre jazz expérimental, hip-hop et spoken word, quelque part entre transe instrumentale et prises de parole véhémentes.
Le mercredi 24 juin 2026
de 19h30 à 20h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-24T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T19:30:00+02:00_2026-06-24T20:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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