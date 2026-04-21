On révise les chants des oiseaux en visio ! Maison Paris Nature Paris
On révise les chants des oiseaux en visio ! Maison Paris Nature Paris jeudi 7 mai 2026.
Rendez-vous directement depuis chez vous sur le lien de la visioconférence : https://teams.microsoft.com/meet/327841576179991?p=swiaaVCTC860TOSeKs
Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.
[Visioconférence]
Une visioconférence pour réviser (ou apprendre) ensemble le chant de quelques oiseaux présents à Paris.
Le jeudi 07 mai 2026
de 14h00 à 15h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-07T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-07T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-07T14:00:00+02:00_2026-05-07T15:00:00+02:00
Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv
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