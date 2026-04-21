De l’Art nouveau à l’Art déco : Robert Mallet-Stevens et la villa Cavrois Club Montparnasse Paris
De l’Art nouveau à l’Art déco : Robert Mallet-Stevens et la villa Cavrois Club Montparnasse Paris jeudi 7 mai 2026.
Après l’exubérance de l’Art Nouveau avec ses courbes souples, certains artistes ont voulu revenir à plus de simplicité, privilégiant la ligne droite et les formes géométriques. L’Art Déco se veut un art total, architecture et arts décoratifs, peinture et sculpture. L’exposition internationale des arts décoratifs et industriels à Paris, en 1925, a attiré des milliers d’amateurs. Le riche industriel de Roubaix Paul Cavrois séduit par les réalisations de l’architecte Robert Mallet-Stevens, lui commande une magnifique villa proche de son usine. La Villa Cavrois est un exemple unique d’une demeure Art Déco incluant également les meubles et la décoration conçus dans les moindres détails de la vie quotidienne et dans un esprit de modernisme étonnant. Occupée, vandalisée, laissée à l’abandon, la Villa Cavrois a connu une restauration minutieuse pour retrouver son état d’origine. De nombreuses images nous feront suivre cette belle histoire.
Après l’exubérance de l’Art Nouveau, l’Art Déco se veut un art total, architecture et arts décoratifs, peinture et sculpture. La Villa Cavrois est un exemple unique d’une demeure Art Déco incluant également les meubles et la décoration dans un esprit de modernisme étonnant.
Le jeudi 07 mai 2026
de 14h30 à 16h30
payant
Tarif 12 euros
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-07T17:30:00+02:00
fin : 2026-05-07T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-07T14:30:00+02:00_2026-05-07T16:30:00+02:00
Club Montparnasse 92 bis bd du Montparnasse 75014 Bâtiment en fond de cour – Salle Ozanam – Rez-de chaussée (en bas de l’escalier)Paris
https://www.agedordefrance.fr +33153246740 agedor@agedordefrance.com
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