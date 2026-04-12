La revue Agora débats/jeunesses (n°102) explore, à partir d’enquêtes quantitatives et qualitatives, la façon dont les jeunes générations ouvrent de nouveaux possibles en matière de sexualité et d’identité (jeunes trans, non binaires, non hétérosexuels), questionnent les normes dominantes et créent de nouveaux rapports au genre.

Le 7 mai, l’équipe de coordination du numéro et des expertes du champ discuteront de l’apport de ces recherches pour comprendre les liens entre l’ordre du genre et l’ouverture générationnelle à ces nouvelles sexualités et positions de genre.

Conférence-débat en présence de :

– Tania Lejbowicz, sociologue, post doctorante à l’Ined, membre du Centre de recherche de l’Institut de démographie de Paris (Cridup)

– Nicolas Sallée, sociologue, professeur à l’université de Montréal, directeur du Centre de recherche sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté

– Aurélia Mardon, sociologue, maitresse de conférences à l’université de Lille, membre du Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques (Clersé)

– Michal Raz, chercheuse associée au Centre de recherche de l’Institut de démographie de Paris (Cridup)

– Claire Vandendriessche, coordinatrice de « Trajectoires jeunes trans » association co fondée par Acceptess T, Espace santé trans, OUTrans

– Hugo Bouvard, sociologue, historien, maître de conférences à l’université Paris Cité, membre du laboratoire ECHELLES (UMR 8264)

Animation du débat : Yaëlle Amsellem-Mainguy, rédactrice en chef de la revue Agora débats/jeunesses.

Rendez-vous le jeudi 7 mai à l’INED pour en savoir plus sur les jeunes face à l’ordre du genre.

L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) organise une conférence-débat consacrée au dernier numéro de la revue Agora débats/jeunesses sur les expériences minoritaires de genre et de sexualité des jeunes. Rendez-vous le jeudi 7 mai 2026 de 16h30 à 18h30 à l’Institut national d’études démographiques.

Le jeudi 07 mai 2026

de 16h00 à 18h30

gratuit sous condition

Évènement en présentiel, gratuit et accessible à tous et à toutes. Inscriptions obligatoires

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-07T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-07T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-07T16:00:00+02:00_2026-05-07T18:30:00+02:00

Institut national d’études démographiques (Ined) 9, cours des Humanités 93322 Aubervilliers

https://injep.fr/evenement/sexualite-et-identifications-minoritaires-comment-les-jeunes-questionnent-lordre-de-genre/ conferences@injep.fr



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