Pierre Vesperini présente « Pour les enfants : Éduquer dans la dignité éduquer à la liberté », Librairie Compagnie, PARIS

Pierre Vesperini présente « Pour les enfants : Éduquer dans la dignité éduquer à la liberté » Jeudi 7 mai, 19h00 Librairie Compagnie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T19:00:00+02:00 – 2026-05-07T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-07T19:00:00+02:00 – 2026-05-07T23:59:00+02:00

Venez découvrir « Pour les enfants : Éduquer dans la dignité éduquer à la liberté » publié aux Éditions Les Belles Lettres.

Au programme : discussion et signature.

Entrée libre – Livre en vente sur place.

Photographie © Droits réservés

Librairie Compagnie 58 rue des écoles,PARIS PARIS 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-pierre-vesperini-presente-pour-les-enfants-eduquer-dans-la-dignite-eduquer-a-la-liberte-1987811185767 »}] [{« link »: « https://compagnie.url.fr/PourLesEnfantsEduquerDansLaDigniteEduqueraLaLiberte »}]

Venez découvrir « Pour les enfants : Éduquer dans la dignité éduquer à la liberté » publié aux Éditions Les Belles Lettres. Au programme : discussion et signature.Entrée libre – Livre … Rencontre-Dédicace