Pierre Vesperini présente « Pour les enfants : Éduquer dans la dignité éduquer à la liberté », Librairie Compagnie, PARIS
Pierre Vesperini présente « Pour les enfants : Éduquer dans la dignité éduquer à la liberté », Librairie Compagnie, PARIS jeudi 7 mai 2026.
Pierre Vesperini présente « Pour les enfants : Éduquer dans la dignité éduquer à la liberté » Jeudi 7 mai, 19h00 Librairie Compagnie Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T19:00:00+02:00 – 2026-05-07T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-07T19:00:00+02:00 – 2026-05-07T23:59:00+02:00
Venez découvrir « Pour les enfants : Éduquer dans la dignité éduquer à la liberté » publié aux Éditions Les Belles Lettres.
Au programme : discussion et signature.
Entrée libre – Livre en vente sur place.
Photographie © Droits réservés
Librairie Compagnie 58 rue des écoles,PARIS PARIS 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-pierre-vesperini-presente-pour-les-enfants-eduquer-dans-la-dignite-eduquer-a-la-liberte-1987811185767 »}] [{« link »: « https://compagnie.url.fr/PourLesEnfantsEduquerDansLaDigniteEduqueraLaLiberte »}]
Venez découvrir « Pour les enfants : Éduquer dans la dignité éduquer à la liberté » publié aux Éditions Les Belles Lettres. Au programme : discussion et signature.Entrée libre – Livre … Rencontre-Dédicace
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