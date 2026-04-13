Concert | « A tribute to Blond(e) Frank Ocean » par Victor Solf et Kalupto La Maison des Métallos Paris
Concert | « A tribute to Blond(e) Frank Ocean » par Victor Solf et Kalupto La Maison des Métallos Paris mardi 5 mai 2026.
Rares sont ceux qui ont osé s’y essayer. Tantôt atmosphérique, tantôt psychédélique, toujours subversif, Frank Ocean ou le monstre sacré du neo R&B est intouchable pour certain·es.
Pour Victor Solf, le plus grand héritage de l’opus BLONDE sorti en 2016, est celui de la liberté sauvage de la création. Loin d’une restitution, c’est donc une réappropriation que propose le preacher soul français. Entre laboratoire et hommage, il oscillera entre envolées expérimentales et sobriété soul.
Pour parfaire l’exercice, il s’est entouré du duo KALUPTO avec lesquels il partage l’amour du répertoire et la créativité instrumentale.
Une création initiée par l’Hyper Weekend Festival
Revisiter Frank Ocean, c’est frôler l’inaccessible. Avec « A Tribute to Blond(e) », Victor Solf relève le défi en s’emparant de l’album « Blonde ». Il ne cherche pourtant pas à le reproduire, mais à en prolonger le geste : celui d’une création sans frontière, intime et audacieuse. Accompagné du duo KALUPTO, il transforme cet hommage en terrain d’expérimentation — un voyage libre et inspiré au cœur de l’héritage d’un artiste qui a redéfini le R&B contemporain.
Le mardi 05 mai 2026
de 20h00 à 21h30
payant
De 10 à 25 euros.
Assis, placement libre
Pas de vestiaire
Ouverture des portes à 19H30
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-05T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-06T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-05T20:00:00+02:00_2026-05-05T21:30:00+02:00
La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris
https://www.maisondesmetallos.paris/concert-victor-solf +33147002520 billetterie@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos
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