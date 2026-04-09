Atelier Arpentage | Littérature | Jean-François Munnier Théâtre L’étoile du nord Paris

En lien avec le dernier festival de la saison Soyons éco-citoyen·ne·s, on propose à L’étoile du nord un atelier d’arpentage autour de l’ouvrage de Corinne Morel Darleux « Du fond des océans les montagnes sont plus grandes ».

Prenons-nous vraiment la mesure des impacts de l’activité humaine sur les fonds marins ? Corinne Morel Darleux livre un récit irrigué de poésie et de combat, un carnet de bord plein d’autodérision et de joie, pour un écosystème méconnu et menacé.

Cet atelier de lecture collective fait écho à la conférence « Art et science, un front commun » avec Sandra Geco, Nelly Pons, Xavier Cousin que vous pourrez découvrir à L’étoile du nord mardi 12 mai à 20h.

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C’est quoi l’arpentage ?

Le principe est simple : proposer à plusieurs personnes de lire individuellement un passage d’un livre et de le restituer ensuite aux autres membres du groupe. S’ensuit un temps de discussion où le propos de l’ouvrage est décortiqué, sa théorie déroulée, et où chacun participe à la construction collective d’une réflexion et d’une analyse.

Il est recommandé de ne pas lire le livre avant !

L’équipe du théâtre se charge d’amener un exemplaire.

Pour un moment de partage convivial : boissons fraîches et douceurs seront aussi au rendez-vous.

SOYONS ECO-CITOYEN·NE·S ! Temps fort dédié à l’environnement, à l’écologie et au vivre ensemble.

Le mardi 05 mai 2026

de 19h00 à 22h00

payant

De 10 à 15 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-05T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-06T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-05T19:00:00+02:00_2026-05-05T22:00:00+02:00

Théâtre L’étoile du nord 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris

https://www.etoiledunord-theatre.com/programmation/spectacles/open-space +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/ https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/



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