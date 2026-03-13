Loons • Curtism SUPERSONIC Paris

LOONS (22h00)

(Grunge post hardcore – Howlin’ Banana Records – Montpellier, FR)

« Mais d’où sortent-ils ? », « On est en quelle année déjà ? », autant de questions qui se bousculent quand on se confronte au post hardcore de Loons. Du genre à avoir trempé dans le grunge et l’indie rock qui ont fait les beaux jours de la scène américaine des 90s. Le mindfuck est d’autant plus total quand on apprend que c’est de Montpellier que nous vient ce trio, et que ses membres n’étaient même pas nés à l’âge d’or du mouvement susnommé.

À 21 ans, Elio Richardeau, Antoine Bay et Axel Sirodeau incarnent le petit miracle que le rock hexagonal n’attendait plus. Conçu avec la maestria du producteur Amaury Sauvé (Birds In Row, It It Anita, Plebeian Grandstand entre 1000 autres), Life Is les montre prêts à renverser la table sans demander leur reste. Un premier album qui établit déjà une prise de maturité considérable après l’EP Cold Flames (2022), alliant avec assurance autant de puissance que d’expression émotive.

Les 3 influences : Deftones, Nirvana, Sonic Youth

https://howlinbananarecords.bandcamp.com/album/life-is

https://youtu.be/SxdTTlURBlk?si=vofzAOfDBbEhXQzu

CURTISM (21h00)

(Alt post punk – Bordeaux, FR)

CURTISM est un groupe de post-punk alternatif / shoegaze. Guitares scintillantes et émotions lo-fi.

Les 3 influences : Cocteau Twins, The Cure & DIIV

https://linktr.ee/curtismtheband

https://www.youtube.com/@curtismtheband

La suite de la programmation arrive très vite !

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Mardi 5 Mai 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Si vous êtes fan de… Fontaines DC, Sonic Youth & DIIV.

Le mardi 05 mai 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-05T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-06T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-05T19:00:00+02:00_2026-05-05T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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