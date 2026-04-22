Médias publics en France et en Allemagne : pilier démocratique ou modèle à réinventer ? Maison Heinrich Heine Paris
Médias publics en France et en Allemagne : pilier démocratique ou modèle à réinventer ? Maison Heinrich Heine Paris mardi 5 mai 2026.
Dans un contexte contemporain marqué par l’ébranlement des fondements
démocratiques et par une saturation informationnelle sans précédent,
l’audiovisuel public en France et en Allemagne se trouve confronté à des
contraintes budgétaires accrues ainsi qu’à des projets de réformes
structurelles d’envergure.
Cette table ronde proposera une analyse croisée des modèles de
radiodiffusion publique des deux pays. Elle examinera le rôle des médias
de service public en tant qu’infrastructures essentielles du débat
démocratique et s’attachera à évaluer la nécessité – ou non – de leur
transformation afin de garantir durablement une information
indépendante, pluraliste et de qualité.Dans un contexte de fragilisation démocratique et de surcharge informationnelle, cette table ronde analyse les modèles d’audiovisuel public en France et en Allemagne.
Dans un contexte de fragilisation démocratique et de surcharge informationnelle, cette table ronde analyse les modèles d’audiovisuel public en France et en Allemagne.
Le mardi 05 mai 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-05T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-06T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-05T19:30:00+02:00_2026-05-05T21:00:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27c Bd Jourdain 75014 Paris
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