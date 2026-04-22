Médias publics en France et en Allemagne : pilier démocratique ou modèle à réinventer ? Maison Heinrich Heine Paris

Dans un contexte contemporain marqué par l’ébranlement des fondements

démocratiques et par une saturation informationnelle sans précédent,

l’audiovisuel public en France et en Allemagne se trouve confronté à des

contraintes budgétaires accrues ainsi qu’à des projets de réformes

structurelles d’envergure.

Cette table ronde proposera une analyse croisée des modèles de

radiodiffusion publique des deux pays. Elle examinera le rôle des médias

de service public en tant qu’infrastructures essentielles du débat

démocratique et s’attachera à évaluer la nécessité – ou non – de leur

transformation afin de garantir durablement une information

indépendante, pluraliste et de qualité.Dans un contexte de fragilisation démocratique et de surcharge informationnelle, cette table ronde analyse les modèles d’audiovisuel public en France et en Allemagne.

Dans un contexte de fragilisation démocratique et de surcharge informationnelle, cette table ronde analyse les modèles d’audiovisuel public en France et en Allemagne.

Le mardi 05 mai 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-05T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-06T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-05T19:30:00+02:00_2026-05-05T21:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27c Bd Jourdain 75014 Paris

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